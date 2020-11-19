Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга

Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн», в результате чего был отстранен от дальнейших игр. В той встрече 27-летний полузащитник сыграл 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме.

Ранее у игрока состоялся телефонный разговор с генсеком КФФ Азаматом Айтхожиным. Хавбек заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача, а также отметил, что готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.