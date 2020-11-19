Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга
Футбольный клуб «Аль-Айн» расторг контракт с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом
Футбольный клуб «Аль-Айн» расторг контракт с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом
Исламхан сдал положительный
Ранее у игрока состоялся телефонный разговор с генсеком КФФ Азаматом Айтхожиным. Хавбек заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача, а также отметил, что готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.
Напомним, за «Аль-Айн» Исламхан выступал с января, став первым футболистом из Казахстана в чемпионате ОАЭ. При этом минувшим летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.