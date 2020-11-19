Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Косово
Молдавия
10
Футбол. Лига наций
18.11
Греция
Словения
00
Футбол. Лига наций
18.11
Сербия
Россия
50
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия
Турция
20
Футбол. Лига наций
18.11
Израиль
Шотландия
10
Футбол. Первый дивизион
20.11
Краснодар-2
Шинник
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
18:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга

Футбольный клуб «Аль-Айн» расторг контракт с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом из-за инцидента с допингом, сообщает твиттер UAE Sport News.

Наверх

Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн», в результате чего был отстранен от дальнейших игр. В той встрече 27-летний полузащитник сыграл 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме.

Ранее у игрока состоялся телефонный разговор с генсеком КФФ Азаматом Айтхожиным. Хавбек заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача, а также отметил, что готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.

Напомним, за «Аль-Айн» Исламхан выступал с января, став первым футболистом из Казахстана в чемпионате ОАЭ. При этом минувшим летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.

Стали известны премиальные сборной Литвы за победу над Казахстаном в Лиге наций
Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры
Василий Уткин: Черчесов давно перестал быть тренером
IWF увеличил срок отстранения российской спортсменки до 8 лет
Игрок «Сочи» дисквалифицирован на полгода за игру на ставках
Сергей Харитонов отреагировал на угрозы Адама Яндиева
СМИ: Ротенберг станет гендиректором футбольного «Локомотива»
В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгрома (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь