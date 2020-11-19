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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» подтвердил, что подал в суд на АПЛ после срыва продажи клуба

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на своем сайте подтвердил, что инициировал судебное разбирательство против английской премьер-лиги после того, как сорвалась сделка по продаже команды группе инвесторов.

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Источник: AP 2020

Ранее издание Guardian сообщило, что нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре с лигой.

«Клуб не комментирует суть арбитража, но может подтвердить, что он инициировал арбитражное разбирательство против премьер-лиги. Неясно, когда это разбирательство будет завершено, тем не менее клуб продолжит делать все возможное, чтобы добиваться справедливого, полного и своевременного рассмотрения его иска», — говорится в сообщении.

АПЛ

Летом сообщалось, что инвесторы, за которыми стоят члены королевской семьи Саудовской Аравии, приобретут «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов у Майка Эшли. Однако позднее инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла». Клуб объявил, что премьер-лига не одобрила сделку, и отметил, что рассматривает различные варианты дальнейших действий. Лига в свою очередь выступила с заявлением, что не блокировала продажу «Ньюкасла».

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