«Ньюкасл» подтвердил, что подал в суд на АПЛ после срыва продажи клуба

Ранее издание Guardian сообщило, что нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре с лигой.

«Клуб не комментирует суть арбитража, но может подтвердить, что он инициировал арбитражное разбирательство против премьер-лиги. Неясно, когда это разбирательство будет завершено, тем не менее клуб продолжит делать все возможное, чтобы добиваться справедливого, полного и своевременного рассмотрения его иска», — говорится в сообщении.

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