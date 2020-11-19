«Ньюкасл» подтвердил, что подал в суд на АПЛ после срыва продажи клуба
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на своем сайте подтвердил, что инициировал судебное разбирательство против английской
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на своем сайте подтвердил, что инициировал судебное разбирательство против английской
Ранее издание Guardian сообщило, что нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре с лигой.
«Клуб не комментирует суть арбитража, но может подтвердить, что он инициировал арбитражное разбирательство против
Летом сообщалось, что инвесторы, за которыми стоят члены королевской семьи Саудовской Аравии, приобретут «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов у Майка Эшли. Однако позднее инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла». Клуб объявил, что