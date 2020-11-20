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09:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руни надеется пойти по стопам Лэмпарда в «Дерби Каунти»

Нападающий Уэйн Руни, являющийся играющим тренером и капитаном «Дерби Каунти», хочет на постоянной основе тренировать команду.

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В сезоне-2018/19 «баранов» тренировал бывший партнер Руни по сборной Англии Фрэнк Лэмпард.

— Я не был бы амбициозным человеком, если бы сел здесь и сказал, что не хочу работать, — сказал 35-летний Руни в интервью ESPN. — Мы все приходим в футбол, чтобы играть, а затем нужно принять решение: стать тренером или спортивным функционером? За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что моя цель — стать тренером, особенно когда вы видите, как Стивен Джеррард, Лэмпард и Скотт Паркер преуспевают. Если ближайшие матчи пройдут хорошо, смогу претендовать на новую роль в клубе.

В субботу, 14 ноября, «бараны» расторгли контракт с Филлипом Коку, а Руни стал исполняющим обязанности главного тренера.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Дерби» находится на последнем месте, имея после 11-и игр 6 очков.

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