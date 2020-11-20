Руни надеется пойти по стопам Лэмпарда в «Дерби Каунти»

— Я не был бы амбициозным человеком, если бы сел здесь и сказал, что не хочу работать, — сказал 35-летний Руни в интервью ESPN. — Мы все приходим в футбол, чтобы играть, а затем нужно принять решение: стать тренером или спортивным функционером? За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что моя цель — стать тренером, особенно когда вы видите, как Стивен Джеррард, Лэмпард и Скотт Паркер преуспевают. Если ближайшие матчи пройдут хорошо, смогу претендовать на новую роль в клубе.