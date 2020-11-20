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09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Большая шестерка» АПЛ заинтересована в трансфере Рамоса

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает 90min.

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Источник: Reuters

У 34-летнего испанца заканчивается контракт с мадридцами, и пока стороны не спешат продлевать соглашение, этим и хотят воспользоваться английские гранды, чтобы заполучить чемпиона мира и Европы бесплатно.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент защитник травмирован.

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