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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны сроки восстановления Александра Головина

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин находится на финальной стадии тренировочного процесса по восстановительной программе, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: AP 2020
Команда
Монако

«Монако» в пятницу примет «Пари Сен-Жермен» в 11-м туре чемпионате Франции. Головин не попал в заявку на игру.

Головин не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа. Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач сказал, что Головин должен восстановиться после травмы на 100%, чтобы избежать рецидива. Врач команды России Эдуард Безуглов на прошлой неделе сообщал, что в восстановлении Головина есть устойчивая положительная динамика, ожидается, что полузащитник сможет вернуться на поле до конца ноября.

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