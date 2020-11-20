Стали известны сроки восстановления Александра Головина

«Монако» в пятницу примет «Пари Сен-Жермен» в 11-м туре чемпионате Франции. Головин не попал в заявку на игру.

Головин не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа. Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач сказал, что Головин должен восстановиться после травмы на 100%, чтобы избежать рецидива. Врач команды России Эдуард Безуглов на прошлой неделе сообщал, что в восстановлении Головина есть устойчивая положительная динамика, ожидается, что полузащитник сможет вернуться на поле до конца ноября.