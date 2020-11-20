Алип, Исламхан, Меркель и другие. Кого из казахстанцев ждут в РПЛ?

В шорт-листе игроков, которых приметили журналисты сайта russianfootballnews.com, защитник «Кайрата» Нуралы Алип, полузащитник «Аль-Айна» Бауыржан Исламхан, а также хавбек саудовского «Аль-Фейсали» Александр Меркель.

Кроме вышеперечисленных футболистов издание отметило еще нескольких футболистов, которые не будут считаться легионерами в России. Среди них есть вингер «Астаны» Тигран Барсегян, полузащитник «Кайрата» и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, а также армянские футболисты — Саргис Адамян из немецкого «Хоффенхайма» и Генрих Мхитарян из итальянской «Ромы».

Стоит отметить, что ранее уже были слухи о возможном переходе 20-летнего Алипа в один из клубов РПЛ.