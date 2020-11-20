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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар и Мбаппе вернулись в строй «ПСЖ»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе вернулись в строй после повреждений и попали в заявку на выездной матч 11-го тура чемпионата Франции с «Монако», сообщается на сайте парижского клуба.

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Источник: AP 2020
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ПСЖ

Неймар получил повреждение в матче Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехир» (2:0) 28 октября. Затем форвард был вызван в сборную Бразилии для участия в ноябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2022, но не смог восстановиться и покинул расположение команды.

Мбаппе почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии перед игрой Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:2), которая состоялась 4 ноября, и пропустил эту встречу и матч чемпионата страны с «Ренном» (3:0). Хавбек 17 ноября играл за сборную Франции в матче Лиги наций против команды Швеции (4:2).

Отмечается, что продолжают восстанавливаться после травм Мауро Икарди, Марко Вератти, Идрисс Гуйе, Тило Керер и Хуан Бернат.

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