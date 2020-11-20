Неймар и Мбаппе вернулись в строй «ПСЖ»

Команда ПСЖ

Неймар получил повреждение в матче Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехир» (2:0) 28 октября. Затем форвард был вызван в сборную Бразилии для участия в ноябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2022, но не смог восстановиться и покинул расположение команды.

Мбаппе почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии перед игрой Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:2), которая состоялась 4 ноября, и пропустил эту встречу и матч чемпионата страны с «Ренном» (3:0). Хавбек 17 ноября играл за сборную Франции в матче Лиги наций против команды Швеции (4:2).

Отмечается, что продолжают восстанавливаться после травм Мауро Икарди, Марко Вератти, Идрисс Гуйе, Тило Керер и Хуан Бернат.