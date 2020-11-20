Снежная гонка за медали и борьба за выживание. Превью к 19-му туру КПЛ

«Шахтер» — «Астана»

«Астана» ведет борьбу с «Тоболом» за серебряные награды чемпионата. Костанайцы, у которых 32 балла, пропускают тур. Столичный клуб, набравший 27 очков, в случае победы над «Шахтером» приблизится к конкуренту и по потерянным очкам может сохранить паритет с «Ордабасы», у которого также 27 баллов и четвертое место.

«Шахтер» набрал 23 балла и располагается на пятом месте. От призовой зоны «горняков» отделяет четыре очка. В случае успеха они могут приблизиться к ней на минимальное расстояние. Матч обещает быть бескомпромиссным.

В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1. В двух последних матчах «Астана» проиграла с одинаковым счетом 0:1 — «Кайрату» и «Таразу». «Шахтер», наоборот, обе последние встречи выиграл, у «Окжетпеса» — 2:1 и «Тараза» — 4:2.

Матч состоится на стадионе «Жас Кыран».

«Ордабасы» — «Кайсар»

Шымкентский клуб, перед которым стоит задача завершить чемпионат в призовой тройке, делит третье-четвертое место с «Астаной». У обоих клубов по 27 очков. При этом шымкентцы сыграли на матч больше. В матче с «Кайсаром», состав которого покинули ряд лидеров, у «Ордабасы» есть прекрасная возможность набрать максимальное количество очков.

В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1. В двух последних встречах «Ордабасы» разгромно проиграл «Тоболу» — 0:3 и уступил в чемпионском матче «Кайрату» — 1:3. «Кайсар», набравший 21 балл и занимающий седьмое место, перед перерывом отобрал очки у «Кайрата», который играл уже в ранге чемпиона КПЛ-2020. Последний раз кызылординцы побеждали 22 октября в матче 14-го тура с «Шахтером» (2:0).

Матч «Ордабасы» — «Кайсар» пройдет на поле Академии имени Тимура Сегизбаева.

«Жетысу» — «Тараз»

«Жетысу» набрал 22 очка и теоретически может побороться за попадание в тройку. От призовой зоны талдыкорганцев отделяет пять баллов.

«Тараз» набрал 17 баллов и занимает восьмое место. В первом круге «Жетысу» выиграл у жамбыльцев со счетом 2:0 благодаря двум пенальти.

Встреча соперников пройдет на базе национальных сборных в Талгаре.

«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК»

Алматинцы, досрочно решившие задачу по завоеванию чемпионства, могут теперь наслаждаться футболом, беречь лидеров и дать шанс молодым.

«Кызыл-Жар СК» занимает девятое из 11-ти мест, набрав 16 очков. От зоны вылета петропавловцев отделяет пять баллов. В первом круге «Кайрат» одержал минимальную победу (1:0).

Матч пройдет на Центральном стадионе.

«Каспий» — «Окжетпес»

Оба клуба делят предпоследнюю и последнюю строчки турнирной таблицы, набрав одинаковое количество очков — по 11. При этом у «Окжетпеса» на один матч больше.

В первом круге соперники завершили матч боевой ничьей — 2:2. Скандальная встреча ознаменовалась дисквалификацией наставника «Окжетпеса» Андрея Карповича.

Победа одного из клубов в предстоящей игре позволит на некоторое время обезопасить себя от пребывания в опасной зоне. В то же время кокшетаусцы по потерянным очкам уступают актаускому клубу.

Матч состоится на стадионе «Жас Кыран».