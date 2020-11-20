«Кайрат» продлил контракт с полузащитником европейской сборной
Футбольный клуб «Кайрат» и черногорский полузащитник Небойша Косович продлили трудовые соглашения, сообщает
Футбольный клуб «Кайрат» и черногорский полузащитник Небойша Косович продлили трудовые соглашения, сообщает
Отмечается, что контракт рассчитан на два года.
Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
25-летний полузащитник выступает за «Кайрат» с 2019 года. До этого защищал цвета белградского «Партизана». Также играл за венгерский «Уйпешт» и сербскую «Войводину».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро.