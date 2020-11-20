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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» продлил контракт с полузащитником европейской сборной

Футбольный клуб «Кайрат» и черногорский полузащитник Небойша Косович продлили трудовые соглашения, сообщает пресс-служба «желто-черных».

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Отмечается, что контракт рассчитан на два года.

Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

25-летний полузащитник выступает за «Кайрат» с 2019 года. До этого защищал цвета белградского «Партизана». Также играл за венгерский «Уйпешт» и сербскую «Войводину».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро.

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