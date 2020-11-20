«Окжетпес» вылетает, «Каспий» остается? Какой будет борьба за выживание в КПЛ

«Тараз», 8 место, 16 игр, 17 очков

Календарь на финише: 21 ноября — «Жетысу», 24 ноября — «Каспий», 27 ноября — «Тобол», 30 ноября — «Шахтер».

У «Тараза» достаточно непростой календарь поскольку все их соперники будут мотивированы с турнирной точки зрения. «Жетысу» и «Шахтеру» необходимо подняться как можно выше, поскольку перед ними стоят определенные задачи. «Тобол» имеет уникальный шанс стать вторым и это очень важная цель для Григория Бабаяна. «Каспий» — прямой соперник «Тараза» в борьбе за выживание, тут очевидно будет бескомпромиссная игра. Преимущество «Тараза» в опытном тренерском штабе, который умеет мобилизовать команду в стрессовой ситуации.

«Кызыл-Жар», 9 место, 16 игр, 16 очков

Календарь на финише: 21 ноября — «Кайрат», 24 ноября — «Ордабасы», 27 ноября — «Кайсар», 30 ноября — «Астана».

Когда мы говорили про непростой отрезок для «Тараза», в «Кызыл-Жаре» в ответ на это могут улыбнуться с долей грусти. У петропавловского клуба все соперники — это представители Казахстана в еврокубках в этом сезоне. Да, в какой-то степени не мотивирован «Кайрат», но даже не в оптимальной обойме алматинский клуб выглядит большим оппонентом для «Кызыл-Жара». У «Кайсара» не будет многих игроков и возможно тут они смогут набрать очки, а вот с «Ордабасы» и «Астаной» будет как никогда сложно, ведь оба клуба ведут борьбу за место в тройке.

«Каспий», 10 место, 16 игр, 11 очков.

Календарь на финише: 21 ноября — «Окжетпес», 24 ноября — «Тараз», 27 ноября — «Шахтер», 30 ноября — «Жетысу».

Очень много лестных слов звучат про «Каспий», их стиль игры, но в итоге они все равно являются одними из главных претендентов на вылет. Однако календарь у «Каспия» не то, чтобы легкий, но скажем так — он дает им шансы. Вот вам два прямых стыка с конкурентами — «Окжетпесом» и «Таразом», выигрываете и возможность на сохранение прописки повышается в разы. Но именно сейчас для «Каспия» пришел момент, когда надо показать не только комбинационный футбол, продуманные розыгрыши стандартов, но и характер, поскольку в двух ближайших матчах их наверняка ждет настоящая рубка.

«Окжетпес», 11 место, 17 игр, 11 очков

Календарь на финише: 21 ноября — «Каспий», 24 ноября — «Тобол», 30 ноября — «Ордабасы».

Но, пожалуй, самое тяжелая ситуация у главного аутсайдера. «Окжетпес» играет прямой стык с «Каспием», а также с двумя командами из верхней четверки. Вполне вероятно, что «Окжетпес» все-таки наберет какие-то очки в этих играх, но в отличии от того же «Каспия» их календарь сложнее и короче, у них нет еще одной дополнительной игры для потенциального набора очков. В этом году «Окжетпес» не выглядит боевой, сверхмотивированной командой, которая готова бороться за положительный результат до последних секунд. Увы, но большинство обстоятельств говорят о том, что команда Андрея Карповича покинет высший дивизион.