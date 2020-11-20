Тренер «Ордабасы» высказался о возвращении в сборную Грузии
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе рассказал Lelo.ge, что созрел для работы на уровне сборной.
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе рассказал Lelo.ge, что созрел для работы на уровне сборной.
«Сейчас я гораздо лучше подготовлен к работе, чем пять лет назад. Важно, что за последние пять лет я не останавливался, работал, анализировал, приобретал больше знаний и опыта, и я далеко впереди. Руководить сборной — большая честь для любого тренера, и я не исключение, — сказал он.
Отметим, что пост главного тренера сборной Грузии стал вакантным после ухода словака Владимира Вайсса.
Цхададзе находится у руля «Ордабасы» с 2018 года. По завершении сезона он собрался покинуть шымкентский клуб. Ранее уже имел опыт работы в сборной Грузии, которую тренировал в период 2015—2016 годов.