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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» высказался о возвращении в сборную Грузии

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе рассказал Lelo.ge, что созрел для работы на уровне сборной.

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«Сейчас я гораздо лучше подготовлен к работе, чем пять лет назад. Важно, что за последние пять лет я не останавливался, работал, анализировал, приобретал больше знаний и опыта, и я далеко впереди. Руководить сборной — большая честь для любого тренера, и я не исключение, — сказал он.

Отметим, что пост главного тренера сборной Грузии стал вакантным после ухода словака Владимира Вайсса.

Цхададзе находится у руля «Ордабасы» с 2018 года. По завершении сезона он собрался покинуть шымкентский клуб. Ранее уже имел опыт работы в сборной Грузии, которую тренировал в период 2015—2016 годов.

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