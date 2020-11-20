Тренер «Ордабасы» высказался о возвращении в сборную Грузии

«Сейчас я гораздо лучше подготовлен к работе, чем пять лет назад. Важно, что за последние пять лет я не останавливался, работал, анализировал, приобретал больше знаний и опыта, и я далеко впереди. Руководить сборной — большая честь для любого тренера, и я не исключение, — сказал он.