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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Монако» победил ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу, отыграв два мяча

ТАСС, 21 ноября. «Монако» на своем поле обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей дубль на свой счет записал Кевин Фолланд (52-я и 66-я минуты), еще один мяч забил Сеск Фабрегас (84, с пенальти).

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У парижского клуба дважды отличился Килиан Мбаппе (25, 37 — с пенальти). На 84-й минуте защитник ПСЖ Абду Диалло получил прямую красную карточку. На 39-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол игрока ПСЖ Мойзе Кина, а на 44-й — Мбаппе.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

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ПСЖ прервал победную серию из восьми матчей в национальном первенстве, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. «Монако» одержал третью победу кряду и вышел на второе место, набрав 20 очков. В следующем туре парижский клуб 28 ноября примет «Бордо», «Монако» днем позднее на своем поле встретится с «Нимом».

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3:2
Первый тайм: 0:2
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