«Монако» победил ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу, отыграв два мяча

В составе победителей дубль на свой счет записал Кевин Фолланд (52-я и 66-я минуты), еще один мяч забил Сеск Фабрегас (84, с пенальти).

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У парижского клуба дважды отличился Килиан Мбаппе (25, 37 — с пенальти). На 84-й минуте защитник ПСЖ Абду Диалло получил прямую красную карточку. На 39-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол игрока ПСЖ Мойзе Кина, а на 44-й — Мбаппе.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

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