«Монако» победил ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу, отыграв два мяча
ТАСС, 21 ноября. «Монако» на своем поле обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 21 ноября. «Монако» на своем поле обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счет записал Кевин Фолланд (52-я и 66-я минуты), еще один мяч забил Сеск Фабрегас (84, с пенальти).
У парижского клуба дважды отличился Килиан Мбаппе (25, 37 — с пенальти). На 84-й минуте защитник ПСЖ Абду Диалло получил прямую красную карточку. На 39-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол игрока ПСЖ Мойзе Кина, а на 44-й — Мбаппе.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч
ПСЖ прервал победную серию из восьми матчей в национальном первенстве, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. «Монако» одержал третью победу кряду и вышел на второе место, набрав 20 очков. В следующем туре парижский клуб 28 ноября примет «Бордо», «Монако» днем позднее на своем поле встретится с «Нимом».