Системы клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке
ТАСС, 21 ноября. Системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке. Об этом сообщает
ТАСС, 21 ноября. Системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке. Об этом сообщает
«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что системы клуба подверглись кибератаке. Были приняты быстрые меры по ее сдерживанию, и в настоящее время мы работаем с
Медиаканалы клуба, включая
В субботу «Манчестер Юнайтед» должен сыграть домашний матч девятого тура Английской
По итогам семи матчей «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.