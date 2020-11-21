Системы клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что системы клуба подверглись кибератаке. Были приняты быстрые меры по ее сдерживанию, и в настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе системы ИТ, — говорится в заявлении клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba04712963fa68610831" data-vnd="ba04712963fa68610831" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba04712963fa68610831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Манчестер Юнайтед

Медиаканалы клуба, включая веб-сайт и приложение, не пострадали. Также нет информации о краже личных данных пользователей.

В субботу «Манчестер Юнайтед» должен сыграть домашний матч девятого тура Английской премьер-лиги против «Вест Бромвича». Как сообщает пресс-служба клуба, системы, необходимые для проведения матча на стадионе «Олд Траффорд», работоспособны и кибератака не должна помешать проведению игры.