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10:10 (мск), источник: ТАСС

Системы клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке

ТАСС, 21 ноября. Системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что системы клуба подверглись кибератаке. Были приняты быстрые меры по ее сдерживанию, и в настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе системы ИТ, — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Манчестер Юнайтед

Медиаканалы клуба, включая веб-сайт и приложение, не пострадали. Также нет информации о краже личных данных пользователей.

В субботу «Манчестер Юнайтед» должен сыграть домашний матч девятого тура Английской премьер-лиги против «Вест Бромвича». Как сообщает пресс-служба клуба, системы, необходимые для проведения матча на стадионе «Олд Траффорд», работоспособны и кибератака не должна помешать проведению игры.

По итогам семи матчей «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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