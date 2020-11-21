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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Догнать Пауло и Аймбетова. Как может измениться положение в гонке бомбардиров КПЛ-2020

Один из игроков уже выбыл из борьбы.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская премьер-лига сезона 2020 года близится к своему завершению. Сейчас определен лишь чемпион, но еще ничего не ясно в судьбе распределения медалей, зоне вылета и гонке бомбардиров. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, насколько может измениться ситуация в списке снайперов чемпионата.

Команда
Ордабасы

Жоао Пауло («Ордабасы») — 11 голов.

Бразильский форвард «Ордабасы» является ключевой фигурой клуба. В этом сезоне Пауло может стать лучшим бомбардиром КПЛ. Он исправно забивает голы и приближает свой успех.

Легионер может даже повторить свои показатели прошлого сезона, когда в 31 матче забил 15 голов. Сейчас на его счету 11 мячей в 17 играх, что демонстрирует улучшение им своего голевого графика.

Абат Аймбетов («Кайрат») — десять голов.

Воспитанник «Актобе» в предыдущем сезоне забил 16 голов в 29 играх за родной клуб и стал лучшим бомбардиром среди казахстанцев. В этом сезоне форвард «Кайрата» отметился десятью мячами и вряд ли повторит достижение прошлого сезона — алматинцам осталось провести две встречи. Впрочем, Аймбетов может попытаться подвинуть Пауло. Но здесь все будет зависеть от решений Алексея Шпилевского — рисковать своими лидерами в оставшихся и ничего не решающих играх, или дать шанс молодым игрокам «Кайрата».

Команда
Кайрат

Вагнер Лав («Кайрат») — семь голов.

То же самое касается звездного нападающего алматинцев, который, придя в клуб, стал лидером атаки. Поставит ли Шпилевский Вагнера на матчи в столь непростых погодных условиях, узнаем скоро.

Элгуджа Лобданидзе (покинул «Кайсар») — семь голов.

Грузинский форвард исправно огорчал соперников «Кайсара», забив семь голов в 12 матчах. Но у Лобжанидзе контракт истек раньше окончания чемпионата Казахстана, который в этом году из-за коронавируса завершается позже обычного. Останется ли теперь Лобжанидзе в пятерке лучших бомбардиров чемпионата, зависит теперь не от него.

Рунар Мар Сигурьонссон («Астана») — шесть голов.

Футболист из Исландии замыкает пятерку лучших бомбардиров КПЛ. Возможно, Сигурьонссон, который четыре из шести своих мячей забил с пенальти, способен побороться в бомбардирской гонке и обойти, например, Лобжанидзе. К слову, последний раз исландец забивал в матче 12-го тура против «Каспия».

Напомним, «Кайрат» досрочно завоевал чемпионство. Сейчас у алматинцев 45 баллов. 21 ноября состоятся матчи 19-го тура КПЛ-2020.

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