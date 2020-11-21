Догнать Пауло и Аймбетова. Как может измениться положение в гонке бомбардиров КПЛ-2020
Один из игроков уже выбыл из борьбы.
Один из игроков уже выбыл из борьбы.
Казахстанская
Жоао Пауло («Ордабасы») — 11 голов.
Бразильский форвард «Ордабасы» является ключевой фигурой клуба. В этом сезоне Пауло может стать лучшим бомбардиром КПЛ. Он исправно забивает голы и приближает свой успех.
Легионер может даже повторить свои показатели прошлого сезона, когда в 31 матче забил 15 голов. Сейчас на его счету 11 мячей в 17 играх, что демонстрирует улучшение им своего голевого графика.
Абат Аймбетов («Кайрат») — десять голов.
Воспитанник «Актобе» в предыдущем сезоне забил 16 голов в 29 играх за родной клуб и стал лучшим бомбардиром среди казахстанцев. В этом сезоне форвард «Кайрата» отметился десятью мячами и вряд ли повторит достижение прошлого сезона — алматинцам осталось провести две встречи. Впрочем, Аймбетов может попытаться подвинуть Пауло. Но здесь все будет зависеть от решений Алексея Шпилевского — рисковать своими лидерами в оставшихся и ничего не решающих играх, или дать шанс молодым игрокам «Кайрата».
Вагнер Лав («Кайрат») — семь голов.
То же самое касается звездного нападающего алматинцев, который, придя в клуб, стал лидером атаки. Поставит ли Шпилевский Вагнера на матчи в столь непростых погодных условиях, узнаем скоро.
Элгуджа Лобданидзе (покинул «Кайсар») — семь голов.
Грузинский форвард исправно огорчал соперников «Кайсара», забив семь голов в 12 матчах. Но у Лобжанидзе контракт истек раньше окончания чемпионата Казахстана, который в этом году
Рунар Мар Сигурьонссон («Астана») — шесть голов.
Футболист из Исландии замыкает пятерку лучших бомбардиров КПЛ. Возможно, Сигурьонссон, который четыре из шести своих мячей забил с пенальти, способен побороться в бомбардирской гонке и обойти, например, Лобжанидзе. К слову, последний раз исландец забивал в матче 12-го тура против «Каспия».
Напомним, «Кайрат» досрочно завоевал чемпионство. Сейчас у алматинцев 45 баллов. 21 ноября состоятся матчи 19-го тура КПЛ-2020.