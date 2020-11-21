Футболисты «Тараза» собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ
Это касается и тренерского штаба.
Это касается и тренерского штаба.
Тренеры и футболисты «Тараза» решили завершить чемпионат Казахстана на безвозмездной основе.
Об этом сообщил исполнительный директор клуба Талгат Турлыбайулы.
«К счастью, все наши игроки — и казахстанцы, и легионеры, — а также тренерский состав, после разъяснительной беседы, вошли в положение клуба и решили доработать сезон на безвозмездной основе, несмотря на истечение контрактов. Мы очень рады, что и весь тренерский штаб, и футболисты проявили единодушие в этом вопросе и не стали покидать команду в трудный момент», — приводит слова Турлыбайулы
Сегодня, 21 ноября, «Тараз» сыграет с «Жетысу» в рамках 19-го тура.