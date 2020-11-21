Футболисты «Тараза» собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ

«К счастью, все наши игроки — и казахстанцы, и легионеры, — а также тренерский состав, после разъяснительной беседы, вошли в положение клуба и решили доработать сезон на безвозмездной основе, несмотря на истечение контрактов. Мы очень рады, что и весь тренерский штаб, и футболисты проявили единодушие в этом вопросе и не стали покидать команду в трудный момент», — приводит слова Турлыбайулы пресс-служба клуба.