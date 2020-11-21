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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Тараза» собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ

Это касается и тренерского штаба.

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Тренеры и футболисты «Тараза» решили завершить чемпионат Казахстана на безвозмездной основе.

Команда
Тараз

Об этом сообщил исполнительный директор клуба Талгат Турлыбайулы.

«К счастью, все наши игроки — и казахстанцы, и легионеры, — а также тренерский состав, после разъяснительной беседы, вошли в положение клуба и решили доработать сезон на безвозмездной основе, несмотря на истечение контрактов. Мы очень рады, что и весь тренерский штаб, и футболисты проявили единодушие в этом вопросе и не стали покидать команду в трудный момент», — приводит слова Турлыбайулы пресс-служба клуба.

Сегодня, 21 ноября, «Тараз» сыграет с «Жетысу» в рамках 19-го тура.

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