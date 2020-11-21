Клуб игрока «Астаны» избежал поражения в матче с незабитым пенальти и удалением

Футбольный клуб «НЕК», за который на правах аренды выступает нападающий «Астаны» Рангело Янга, сыграл вничью с «Родой» в Эрстедивизи (второй по силе дивизион Нидерландов), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Неймегене и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Кеса Лейкса на 36-й минуте. Хозяева отыгрались на 78-й, когда отличился Томас Бикман, тем самым реализовав численное большинство — на 59-й Роланд Альберг заработал удаление.

Команда Астана

При этом «Неймеген» был близок к тому, чтобы вырвать победу, но Сиб ван Оттеле не реализовал пенальти за пять минут до конца основного времени.

Янга вышел на поле на 32-й минуте, заменив Джонатана Окиту.

После этой игры «Неймеген», набрав 21 балл, расположился на шестом месте из 20-ти, а «Рода» с 17 очками оказалась на 12-й позиции.

Отметим, что Янга за нынешний клуб выступает с августа, забив четыре гола в деcяти играх. Правами на него по-прежнему обладает «Астана».