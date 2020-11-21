Капитан «Кайрата» не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина
В нынешнем сезоне он отдал семь ассистов.
В нынешнем сезоне он отдал семь ассистов.
Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев не доиграет остаток сезона в КПЛ
Отмечается, что Суюмбаева последний месяц беспокоила травма колена и в чемпионате ему приходилось играть на уколах. Защитник усугубил повреждение в расположении сборной,
Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в Германии.
В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний оборонец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.
Напомним, что сегодня, 21 ноября, «Кайрат» сыграет с «Кызыл-Жар СК» в рамках 19-го тура. Для алматинского клуба данная игра носит формальный характер, так как ранее «желто-черные» досрочно стали чемпионами.