Капитан «Кайрата» не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина

Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев не доиграет остаток сезона в КПЛ из-за травмы, сообщает KazFootball.kz.

Команда Кайрат

Отмечается, что Суюмбаева последний месяц беспокоила травма колена и в чемпионате ему приходилось играть на уколах. Защитник усугубил повреждение в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч с Литвой (1:2).

Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в Германии.

В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний оборонец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.