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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кайрата» не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина

В нынешнем сезоне он отдал семь ассистов.

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Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев не доиграет остаток сезона в КПЛ из-за травмы, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайрат

Отмечается, что Суюмбаева последний месяц беспокоила травма колена и в чемпионате ему приходилось играть на уколах. Защитник усугубил повреждение в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч с Литвой (1:2).

Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в Германии.

В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний оборонец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, «Кайрат» сыграет с «Кызыл-Жар СК» в рамках 19-го тура. Для алматинского клуба данная игра носит формальный характер, так как ранее «желто-черные» досрочно стали чемпионами.

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