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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» забил три мяча «Астане» и получил шанс побороться за медали в КПЛ

Северяне один гол отыграли.

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«Шахтер» одержал победу над «Астаной» в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:1 в пользу карагандинского клуба.

Стоит отметить, что столичная команда ужасно сыграла в обороне, вследствие чего уже в первом тайме пропустила два мяча, авторами которых на седьмой и 24-й минутах стали Руслан Мингазов и Сергей Зенев.

После перерыва номинальные гости пропустили в третий раз — на этот раз от Еркина Тапалова на 69-й минуте. Под занавес встречи, а именно на 90+1-й минуте Дидар Жалмукан один мяч отыграл, чем помог своему клубу избежать разгромного поражения.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Астана» с 27 очками осталась на третьем месте в таблице, тогда как «Шахтер» набрал 26 баллов и получил шанс побороться за попадание в призовую тройку. При этом турнирное положение столичного клуба может претерпеть изменения после проведения других игр 19-го тура.

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