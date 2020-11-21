«Шахтер» забил три мяча «Астане» и получил шанс побороться за медали в КПЛ

«Шахтер» одержал победу над «Астаной» в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:1 в пользу карагандинского клуба.

Стоит отметить, что столичная команда ужасно сыграла в обороне, вследствие чего уже в первом тайме пропустила два мяча, авторами которых на седьмой и 24-й минутах стали Руслан Мингазов и Сергей Зенев.

После перерыва номинальные гости пропустили в третий раз — на этот раз от Еркина Тапалова на 69-й минуте. Под занавес встречи, а именно на 90+1-й минуте Дидар Жалмукан один мяч отыграл, чем помог своему клубу избежать разгромного поражения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9CMYrbbXGc8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.