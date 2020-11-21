«Шахтер» забил три мяча «Астане» и получил шанс побороться за медали в КПЛ
Северяне один гол отыграли.
Северяне один гол отыграли.
«Шахтер» одержал победу над «Астаной» в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:1 в пользу карагандинского клуба.
Стоит отметить, что столичная команда ужасно сыграла в обороне, вследствие чего уже в первом тайме пропустила два мяча, авторами которых на седьмой и 24-й минутах стали Руслан Мингазов и Сергей Зенев.
После перерыва номинальные гости пропустили в третий раз — на этот раз от Еркина Тапалова на 69-й минуте. Под занавес встречи, а именно на 90+1-й минуте Дидар Жалмукан один мяч отыграл, чем помог своему клубу избежать разгромного поражения.
После этой игры «Астана» с 27 очками осталась на третьем месте в таблице, тогда как «Шахтер» набрал 26 баллов и получил шанс побороться за попадание в призовую тройку. При этом турнирное положение столичного клуба может претерпеть изменения после проведения других игр 19-го тура.