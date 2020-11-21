«Ордабасы» потерпел поражение и не смог сместить «Астану» с третьего места КПЛ

«Ордабасы» потерпел поражение от «Кайсара» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победа или ничья поднимали бы шымкентский клуб с четвертого места в тройку лидеров, смещая оттуда «Астану». Но сильнее был кызылординский клуб, выигравший со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 52-й минуте открыл Иван Граф.

А затем дубль оформил Асхат Тагыберген (`69 и `75).

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При этом с 66-й минуты «Ордабасы» играл вдесятером после того, как красную карточку заработал Тимур Досмагамбетов. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

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