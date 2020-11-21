«Ордабасы» потерпел поражение и не смог сместить «Астану» с третьего места КПЛ
Шымкентский клуб проиграл «Кайсару», а в параллельном матче «Тараз» обыграл «Жетысу».
Шымкентский клуб проиграл «Кайсару», а в параллельном матче «Тараз» обыграл «Жетысу».
«Ордабасы» потерпел поражение от «Кайсара» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победа или ничья поднимали бы шымкентский клуб с четвертого места в тройку лидеров, смещая оттуда «Астану». Но сильнее был кызылординский клуб, выигравший со счетом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 52-й минуте открыл Иван Граф.
А затем дубль оформил Асхат Тагыберген (`69 и `75).
При этом с 66-й минуты «Ордабасы» играл вдесятером после того, как красную карточку заработал Тимур Досмагамбетов. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
В параллельном матче «Тараз» обыграл «Жетысу» со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Деян Болевич на 28-й минуте.