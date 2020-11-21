Инсайдер о причинах проблем в «Астане»: Томасов, Шомко и Рукавина на троих получают больше всего «Шахтера»

«Томасов, Шомко и Рукавина на троих в месяц получают денег больше, чем весь “Шахтер” вместе взятый. Но “горняки” выходят на поле голодными до побед, а мастера из “Астаны” уже откормлены, сытые, кожа их лоснится на алматинском солнце. Им уже ничего не надо, жизнь удалась. Второе место, третье или четвертое — им нет разницы», — написал Кожахмет.