Инсайдер о причинах проблем в «Астане»: Томасов, Шомко и Рукавина на троих получают больше всего «Шахтера»
Он высказался о мотивации футболистов.
Он высказался о мотивации футболистов.
Футболистам «Астаны» не хватает мотивации для продолжения борьбы в чемпионате КПЛ. Такое мнение в своем
Комментируя поражение столичного клуба в матче 19-го тура от «Шахтера», он также высказался о разницах в зарплатах игроков.
«Томасов, Шомко и Рукавина на троих в месяц получают денег больше, чем весь “Шахтер” вместе взятый. Но “горняки” выходят на поле голодными до побед, а мастера из “Астаны” уже откормлены, сытые, кожа их лоснится на алматинском солнце. Им уже ничего не надо, жизнь удалась. Второе место, третье или четвертое — им нет разницы», — написал Кожахмет.
Напомним, «Астана» проиграла «Шахтеру» со счетом 1:3 и осталась на третьем месте в таблице, тогда как карагандинцы получили шанс побороться за попадание в призовую тройку.