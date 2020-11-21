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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер о причинах проблем в «Астане»: Томасов, Шомко и Рукавина на троих получают больше всего «Шахтера»

Он высказался о мотивации футболистов.

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Футболистам «Астаны» не хватает мотивации для продолжения борьбы в чемпионате КПЛ. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда
Астана

Комментируя поражение столичного клуба в матче 19-го тура от «Шахтера», он также высказался о разницах в зарплатах игроков.

«Томасов, Шомко и Рукавина на троих в месяц получают денег больше, чем весь “Шахтер” вместе взятый. Но “горняки” выходят на поле голодными до побед, а мастера из “Астаны” уже откормлены, сытые, кожа их лоснится на алматинском солнце. Им уже ничего не надо, жизнь удалась. Второе место, третье или четвертое — им нет разницы», — написал Кожахмет.

Напомним, «Астана» проиграла «Шахтеру» со счетом 1:3 и осталась на третьем месте в таблице, тогда как карагандинцы получили шанс побороться за попадание в призовую тройку.

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