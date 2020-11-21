«Кызыл-Жар СК» в добавленное время вырвал победу над «Кайратом» в матче с двумя удалениями и пенальти

«Кайрат» потерпел поражение от «Кызыл-Жарс СК» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем победу гости вырвали уже на третьей добавленной минуте.

Сначала счет на 16-й минуте открыл «Кайрат», который являлся номинальным хозяином матча. Отличился Данияр Усенов.

На 21-й минуте Нурлан Даиров заработал красную карточку, оставив «Кайрат» в меньшинстве. Полузащитник гостей Максим Драченко точно пробил пенальти и сравнял счет.

Уже на 26-й минуте «Кызыл-Жар» вывел вперед Шота Григалашвили.

Но на 33-й минуте на табло снова вернулась ничья. На этот раз сравнял полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5UmPqVGh5zc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 90-й минуте «Кайрат» остался уже вдевятером, заработав вторую красную карточку за матч. На этот раз был удален Камо Оганесян.

В итоге решающим стал гол, забитый петропавловской командой на второй добавленной минуте. Его автором стал Тимур Мульдинов.