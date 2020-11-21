Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Динамо Бр
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Эльче
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Челси
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
15:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар СК» в добавленное время вырвал победу над «Кайратом» в матче с двумя удалениями и пенальти

Команды на двоих забили пять мячей.

Наверх

«Кайрат» потерпел поражение от «Кызыл-Жарс СК» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем победу гости вырвали уже на третьей добавленной минуте.

Сначала счет на 16-й минуте открыл «Кайрат», который являлся номинальным хозяином матча. Отличился Данияр Усенов.

На 21-й минуте Нурлан Даиров заработал красную карточку, оставив «Кайрат» в меньшинстве. Полузащитник гостей Максим Драченко точно пробил пенальти и сравнял счет.

Уже на 26-й минуте «Кызыл-Жар» вывел вперед Шота Григалашвили.

Но на 33-й минуте на табло снова вернулась ничья. На этот раз сравнял полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 90-й минуте «Кайрат» остался уже вдевятером, заработав вторую красную карточку за матч. На этот раз был удален Камо Оганесян.

В итоге решающим стал гол, забитый петропавловской командой на второй добавленной минуте. Его автором стал Тимур Мульдинов.

Напомним, что сегодня поражения потерпели «Астана» и «Ордабасы», ведущие борьбу за медали КПЛ. «Кайрат» же в этом сезоне досрочно оформил чемпионство, которое стало для него первым за 16 лет.

Читайте также
"Мы попали в тяжелую ситуацию". Тихонов после поражения от "Шахтера" рассказал о проблемах "Астаны"
Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба Нурмагомедова
Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве
«Краснодар» победил и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
Чемпионка мира по боксу устроила скандал на борту самолета
«Динамо» разберется со «Спартаком»: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Зенит» играет с «Ахматом» в РПЛ, Дзюба не капитан (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь