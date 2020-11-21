«Мы попали в тяжелую ситуацию». Тихонов после поражения от «Шахтера» рассказал о проблемах «Астаны»
Он прокомментировал матч.
Он прокомментировал матч.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, комментируя поражение своей команды от «Шахтера» в 19-м туре КПЛ для официального сайта клуба, рассказал о проблемах с составом. По его словам, отсутствует нормальный тренировочный процесс.
— К сожалению, у нас сегодня были проблемы в обороне, не смог в стартовом составе выйти Юрий Логвиненко, который приехал после сборной с ушибом колена, помимо этого у него болит передняя мышца, поэтому до последнего мы сомневались, сможет он сыграть или нет.
Мы безобразно сыграли в обороне своих ворот, пропустив очень быстрый гол. Но к матчу мы готовились, тренируя
Понятно, что состояние у игроков было очень разное, потому что сказались длительные перелеты, плюс большинство из футболистов сыграли по 2−3 матча за сборную. Мы попали в тяжелую ситуацию именно со сборниками, потому что у нас девять человек были в сборных.
Исходя из этого, мы выглядели сегодня плохо, хотя и у нас были моменты. Алексей Щеткин мог забить, был момент с падением в штрафной, но те моменты, которые мы пропустили — так играть однозначно нельзя. Конечно, у нас сейчас не очень хорошая ситуация, так как невозможно полноценно готовиться к играм,
— До матча с «Кайсаром» лишь два дня. Насколько реально
— Что можно исправить в такой ситуации, когда нет нормального тренировочного процесса? За все время нормальный тренировочный процесс был первые