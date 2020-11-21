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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

«Гомель» вернулся в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» вслед за речицким «Спутником» завоевали путевку в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в гостевом поединке заключительного тура первой лиги национального первенства гомельчане обыграли светлогорский «Химик» со счетом 1:0. Победный мяч на 72-й минуте встречи забил Павел Цеслюкевич. За три минуты до финального свистка хозяева могли сравнять результат, но Денис Яхно не реализовал пенальти.

Команда
Гомель

Таким образом, «Гомель» вернулся в элитный дивизион после годичного перерыва. Он занял второе место, набрав 54 очка в 26 проведенных матчах.

На семь баллов больше у лидера турнира речицкого «Спутника», который сегодня разгромил у себя дома гостей из «Слонима-2017» — 3:0.

Третьими финишировали минские «Крумкачы», одолевшие на своем поле «Ошмяны-БГУФК» со счетом 1:0. Вскоре минчанам предстоит провести переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшей лиге. Их соперник определится после завершения соревнований в элитном дивизионе белорусского чемпионата.

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