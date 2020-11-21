«Окжетпес» проиграл «Каспию» и остался на дне турнирной таблицы КПЛ
«Каспий» одержал победу над «Окжетпесом» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Каспий» одержал победу над «Окжетпесом» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Обе команды являются аутсайдерами турнирной таблицы. А по итогам КПЛ-2020 худшая должна отправиться в первую лигу.
Перед началам матча клубы имели по 11 очков, но в итоге «Каспий» смог немного оторваться, набрав три балла и имея при этом еще игру в запасе.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу актауской команды.
На 12-й минуте счет открыл Руслан Сахалбаев.
Закрепил успех «Каспия» Биллал Себаихи, который на 78-й минуте пенальти забил.
Артем Дмитриев сократил разрыв до минимума на 83-й минуте, но сравнять до конца матча футболисты «Окжетпеса» не успели.
«Кызыл-Жар СК» в добавленное время вырвал победу над «Кайратом» в матче с двумя удалениями и пенальти.