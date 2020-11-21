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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» проиграл «Каспию» и остался на дне турнирной таблицы КПЛ

«Каспий» одержал победу над «Окжетпесом» в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Обе команды являются аутсайдерами турнирной таблицы. А по итогам КПЛ-2020 худшая должна отправиться в первую лигу.

Перед началам матча клубы имели по 11 очков, но в итоге «Каспий» смог немного оторваться, набрав три балла и имея при этом еще игру в запасе.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу актауской команды.

На 12-й минуте счет открыл Руслан Сахалбаев.

Закрепил успех «Каспия» Биллал Себаихи, который на 78-й минуте пенальти забил.

Артем Дмитриев сократил разрыв до минимума на 83-й минуте, но сравнять до конца матча футболисты «Окжетпеса» не успели.

«Кызыл-Жар СК» в добавленное время вырвал победу над «Кайратом» в матче с двумя удалениями и пенальти.

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