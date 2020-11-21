«Окжетпес» проиграл «Каспию» и остался на дне турнирной таблицы КПЛ

Обе команды являются аутсайдерами турнирной таблицы. А по итогам КПЛ-2020 худшая должна отправиться в первую лигу.

Перед началам матча клубы имели по 11 очков, но в итоге «Каспий» смог немного оторваться, набрав три балла и имея при этом еще игру в запасе.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу актауской команды.

На 12-й минуте счет открыл Руслан Сахалбаев.

Закрепил успех «Каспия» Биллал Себаихи, который на 78-й минуте пенальти забил.

Артем Дмитриев сократил разрыв до минимума на 83-й минуте, но сравнять до конца матча футболисты «Окжетпеса» не успели.