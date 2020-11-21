«Челси» победил в матче АПЛ и вышел на первое место
«Челси» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской
«Челси» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 21 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме автоголом отметился защитник хозяев Федерико Фернандес. Во второй половине игры отличился Тэмми Абрахам.
Победа позволила «Челси» набрать 18 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 11 очков. В настоящее время команда находится на 13-й позиции.
В следующем туре «Ньюкасл» 27 ноября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Челси» двумя днями позже на своем поле примет «Тоттенхэм».