Бэйл и Агуэро остались в запасе на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Встреча пройдёт в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». Начало матча — в 20:30 мск.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Н’Домбеле, Сон хын Мин, Г. Кейн.



Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Моура, Ло Чельсо, Винисиус, Бэйл.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Диаш, Конселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Ф. Торрес, Жезус, Марез



Запасные: Стеффен, Э. Гарсия, Стоунс, Фоден, Гюндоган, Агуэро, Стерлинг



Подопечные Жозе Моуринью набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.