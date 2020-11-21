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21 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчук вышел на замену

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. «Аталанта» разошлась миром со «Специей» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Чезене, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте, заменив Йосипа Иличича.

«Специя» проводит домашние матчи серии А в Чезене из-за несоответствия стадиона в Специи требованиям регламента.

«Аталанта» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» (9) идет 12-й.

Специя
0:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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