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21 ноября, источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел на первое место в АПЛ

«Тотенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 21 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 20 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» 12 очков, команда находится на десятой позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 29 ноября на выезде сыграет с «Челси». «Манчестер Сити» днем раньше дома примет «Бернли».

Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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