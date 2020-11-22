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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер клуба MLS был удален во время серии пенальти. В ворота встал защитник и отразил решающий удар

Редчайший эпизод произошел во время матча 1/8 финала плей-офф MLS между «Орландо Сити» и «Нью-Йорк Сити».

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Голкипер «Орландо» Педро Гальесе был удален прямо во время серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов после четырех попыток «Орландо» вел 4:3. 11-метровый исполнял игрок ньюйоркцев Исмаэль Таджури. Он не смог переиграть Педро Гальесе, однако судья встречи запросил видеоповтор, на котором заметил, что голкипер вышел далеко из ворот. По новым правилам Гальесе получил желтую карточку, которая стала для него второй. Замен у «Орландо» больше не было, и в ворота встал защитник Родриго Шегель.

Таджури переиграл защитника, но «Орландо» все равно мог завершить серию решающим пятым ударом. Однако бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани свою попытку не реализовал.

В серии до промаха команды реализовали по две попытки, пока не настал черед исландца Гудмундура Тораринссона. Тот пробил неудачно, Шегель взял его удар и принес «Орландо» победу и выход в четвертьфинал.

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