Голкипер клуба MLS был удален во время серии пенальти. В ворота встал защитник и отразил решающий удар

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов после четырех попыток «Орландо» вел 4:3. 11-метровый исполнял игрок ньюйоркцев Исмаэль Таджури. Он не смог переиграть Педро Гальесе, однако судья встречи запросил видеоповтор, на котором заметил, что голкипер вышел далеко из ворот. По новым правилам Гальесе получил желтую карточку, которая стала для него второй. Замен у «Орландо» больше не было, и в ворота встал защитник Родриго Шегель.