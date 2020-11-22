Эрлинг Холанд оформил покер в матче c «Гертой»
В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла берлинскую «Герту».
В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла берлинскую «Герту».
Встреча завершилась со счётом 5:2.
На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Герты» Матеус. Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 49-й минуте Холанд вывел дортмундцев вперёд, оформив дубль. На 62-й минуте Холанд сделал
«Герта» (7) располагается на 13-м месте.
Напомним, что Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 30 встреч во всех турнирах, отметившись 31 забитыми мячами и 6 результативными передачами.