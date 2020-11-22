«Манчестер Юнайтед» обыграл новичка АПЛ благодаря голу с пенальти

Встреча прошла в субботу, 22 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей во втором тайме голом с пенальти во отметился Бруну Фернандеш.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 13 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Вест Бромвича» три очка, клуб занимает 18-ю позицию.