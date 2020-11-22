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01:14 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» обыграл новичка АПЛ благодаря голу с пенальти

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 22 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей во втором тайме голом с пенальти во отметился Бруну Фернандеш.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 13 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Вест Бромвича» три очка, клуб занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 ноября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Вест Бромвич» днем раньше на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Вест Бромвич Альбион
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