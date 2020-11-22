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01:12 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» впервые с 2010 года обыграл «Барселону» в домашнем матче чемпионата Испании

ТАСС, 22 ноября. Мадридский «Атлетико» победил дома «Барселону» со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Источник: AP 2020

Единственный гол забил в компенсированное к первому тайму время Янник Феррейра-Карраско. Он отличился после ошибки на выходе вратаря гостей Марка-Андре тер Штегена.

«Атлетико» не мог обыграть каталонцев в домашнем матче чемпионата с 14 февраля 2010 года (2:1). С тех пор мадридский клуб побеждал «Барселону» на своем поле дважды — оба раза в Лиге чемпионов. В домашних матчах национального первенства против «Барселоны» «Атлетико» за 10 лет потерпел семь поражений и трижды сыграл вничью.

Этот матч с учетом товарищеских игр стал 800-м (742 официальные, 58 — товарищеские) для нападающего каталонцев Лионеля Месси. В них он забил 678 голов и отдал 283 результативные передачи.

«Атлетико» одержал пятую подряд победу в чемпионате и с 20 очками в восьми матчах поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Барселона» занимает 10-е место с 11 очками.

В следующем туре «Атлетико» сыграет 28 ноября в гостях с «Валенсией», каталонцы на следующий день примут «Осасуну». В среду подопечные Диего Симеоне дома проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Локомотива».

Атлетико
1:0
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