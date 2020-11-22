«Атлетико» впервые с 2010 года обыграл «Барселону» в домашнем матче чемпионата Испании

Единственный гол забил в компенсированное к первому тайму время Янник Феррейра-Карраско. Он отличился после ошибки на выходе вратаря гостей Марка-Андре тер Штегена.

«Атлетико» не мог обыграть каталонцев в домашнем матче чемпионата с 14 февраля 2010 года (2:1). С тех пор мадридский клуб побеждал «Барселону» на своем поле дважды — оба раза в Лиге чемпионов. В домашних матчах национального первенства против «Барселоны» «Атлетико» за 10 лет потерпел семь поражений и трижды сыграл вничью.

Этот матч с учетом товарищеских игр стал 800-м (742 официальные, 58 — товарищеские) для нападающего каталонцев Лионеля Месси. В них он забил 678 голов и отдал 283 результативные передачи.

«Атлетико» одержал пятую подряд победу в чемпионате и с 20 очками в восьми матчах поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Барселона» занимает 10-е место с 11 очками.