20-летний футболист сборной Норвегии побил голевой рекорд Бундеслиги

Футболисты дортмундской «Боруссии» на выезде обыграли берлинскую «Герту» в восьмом туре чемпионата Германии, сообщает агентство «Р-Спорт».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра в Берлине завершилась победой гостей со счетом 5:2. Четыре мяча в составе «Боруссии» забил Эрлинг Холанд (47, 49, 63 и 80-я минуты), еще один гол на счету Рафаэла Геррейры (70).

Команда Боруссия Д

У «Герты» оба мяча на счету Матеуса Куньи (33, 79), второй гол нападающий забил с пенальти.

Холанд установил голевой рекорд бундеслиги. На счету 20-летнего норвежца стало в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии.

Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанд улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).