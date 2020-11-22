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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний футболист сборной Норвегии побил голевой рекорд Бундеслиги

Он перешел в «Боруссию» в январе 2019 года из «Зальцбурга».

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Источник: Reuters

Футболисты дортмундской «Боруссии» на выезде обыграли берлинскую «Герту» в восьмом туре чемпионата Германии, сообщает агентство «Р-Спорт».

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Игра в Берлине завершилась победой гостей со счетом 5:2. Четыре мяча в составе «Боруссии» забил Эрлинг Холанд (47, 49, 63 и 80-я минуты), еще один гол на счету Рафаэла Геррейры (70).

Команда
Боруссия Д

У «Герты» оба мяча на счету Матеуса Куньи (33, 79), второй гол нападающий забил с пенальти.

Холанд установил голевой рекорд бундеслиги. На счету 20-летнего норвежца стало в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии.

Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанд улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).

Норвежский футболист перешел в «Боруссию» в январе 2019 года из «Зальцбурга».

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2:5
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
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