Шестикратная обладательница приза лучшей футболистки мира Марта заразилась коронавирусом

Сборная Бразилии должна встретиться с командой Эквадора в двух товарищеских матчах на своем поле 27 ноября и 1 декабря.

CBF не предоставила никаких подробностей о состоянии 34-летней футболистки, но проинформировала ее клуб «Орландо Прайд» из Национальной женской футбольной лиги (NWSL), отметив, что окажет любую необходимую помощь.

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Ее место в составе займет 19-летняя Камила Сильва, выступающая на позиции защитника.



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