Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0. На 81-й минуте на поле вышел казахстанский полузащитник Магомед Парагульков, для которого этот матч стал седьмым в чемпионате. Пять из них он сыграл с замены, а еще два в основе.