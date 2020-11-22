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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб

Его клуб девятый в чемпионате Кипра.

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«Эрмис» сыграл вничью с «Доксой» в матче 11-го тура чемпионата Кипра по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0. На 81-й минуте на поле вышел казахстанский полузащитник Магомед Парагульков, для которого этот матч стал седьмым в чемпионате. Пять из них он сыграл с замены, а еще два в основе.

«Эрмис», за который выступает Парагульков, с 12-ю очками занимает девятое место в чемпионате, а «Докса» — с 14-ю восьмое.

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