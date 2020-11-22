Шпилевский из «Кайрата» третий месяц подряд признан лучшим тренером КПЛ

«Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) по традиции провела опрос среди наставников клубов-участников чемпионата Казахстана и узнала имя лучшего тренера в октябре. Для выявления лучшего тренера все респонденты назвали по одному варианту. Все тренера команд-участников чемпионата Казахстана проголосовали за наставника алматинского “Кайрата” Алексея Шпилевского. В прошедшем месяце “Кайрат” под руководством Шпилевского одержал пять побед и один раз сыграл вничью», — говорится в сообщении.