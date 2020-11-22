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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский из «Кайрата» третий месяц подряд признан лучшим тренером КПЛ

Лучшим игроком стал бразильский хавбек Жоао Пауло.

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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский признан лучшим тренером казахстанской премьер-лиги в октябре, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

Команда
Кайрат

«Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) по традиции провела опрос среди наставников клубов-участников чемпионата Казахстана и узнала имя лучшего тренера в октябре. Для выявления лучшего тренера все респонденты назвали по одному варианту. Все тренера команд-участников чемпионата Казахстана проголосовали за наставника алматинского “Кайрата” Алексея Шпилевского. В прошедшем месяце “Кайрат” под руководством Шпилевского одержал пять побед и один раз сыграл вничью», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что белорусский специалист признавался лучшим в августе и сентябре.

Лучшим игроком октября стал бразильский хавбек шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло. Он становится лучшим по итогам месяца второй раз — ранее был обладателем данной номинации в сентябре.

А лучшим голом октября признан мяч полузащитника кызылординского «Кайсара» Элвина Фортеса, который отличился в матче 15-го тура КПЛ против «Жетысу».

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