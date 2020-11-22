Шпилевский из «Кайрата» третий месяц подряд признан лучшим тренером КПЛ
Лучшим игроком стал бразильский хавбек Жоао Пауло.
Лучшим игроком стал бразильский хавбек Жоао Пауло.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский признан лучшим тренером казахстанской
«Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) по традиции провела опрос среди наставников
Стоит отметить, что белорусский специалист признавался лучшим в августе и сентябре.
Лучшим игроком октября стал бразильский хавбек шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло. Он становится лучшим по итогам месяца второй раз — ранее был обладателем данной номинации в сентябре.
А лучшим голом октября признан мяч полузащитника кызылординского «Кайсара» Элвина Фортеса, который отличился в матче 15-го тура КПЛ против «Жетысу».