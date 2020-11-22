Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
15:00
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
11:25 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ примет «Белшину» в 29-м туре футбольного чемпионата Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся поединки 29-го, предпоследнего тура. Все матчи начнутся одновременно — в 14.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2020

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» одного из аутсайдеров турнира бобруйскую «Белшину». В этой игре в составе хозяев из-за дисквалификации не будет их лидеров Игоря Стасевича и Станислава Драгуна. Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у брестского «Руха».

Команда
БАТЭ

Еще два претендента на медали сыграют на своих аренах. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» сразятся с «Ислочью», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать со «Слуцком». Действующий чемпион страны брестское «Динамо» встретится с «Городеей» на ее поле. Минское «Динамо» будет играть в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». Футболисты «Смолевичей», которые уже потеряли шансы остаться в элитном дивизионе, примут у себя дома мозырскую «Славию». На поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» встретятся с «Витебском».

Перед двумя заключительными турами 30-го чемпионата Беларуси положение команд таково: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 48, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 37, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.

Бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше у нападающего «Шахтера» Джасурбека Яхшибоева.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Вера Брежнева верхом на косатке анонсировала новый клип (Видео)
Русский из Гонконга закатил дикую рубку с американцем в UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку и защитила титул UFC
Антонина Шевченко одержала досрочную победу на турнире UFC 255
Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить Туктамышеву
Медведев рассказал о победе над Надалем на Итоговом турнире ATP
СМИ: Пике из-за травмы может пропустить до шести месяцев
ЦСКА принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь