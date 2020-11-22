БАТЭ примет «Белшину» в 29-м туре футбольного чемпионата Беларуси

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» одного из аутсайдеров турнира бобруйскую «Белшину». В этой игре в составе хозяев из-за дисквалификации не будет их лидеров Игоря Стасевича и Станислава Драгуна. Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у брестского «Руха».
Еще два претендента на медали сыграют на своих аренах. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» сразятся с «Ислочью», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать со «Слуцком». Действующий чемпион страны брестское «Динамо» встретится с «Городеей» на ее поле. Минское «Динамо» будет играть в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». Футболисты «Смолевичей», которые уже потеряли шансы остаться в элитном дивизионе, примут у себя дома мозырскую «Славию». На поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» встретятся с «Витебском».
Перед двумя заключительными турами 30-го чемпионата Беларуси положение команд таково: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 48, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 37, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше у нападающего «Шахтера» Джасурбека Яхшибоева.