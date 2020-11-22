БАТЭ примет «Белшину» в 29-м туре футбольного чемпионата Беларуси

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» одного из аутсайдеров турнира бобруйскую «Белшину». В этой игре в составе хозяев из-за дисквалификации не будет их лидеров Игоря Стасевича и Станислава Драгуна. Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у брестского «Руха».

Еще два претендента на медали сыграют на своих аренах. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» сразятся с «Ислочью», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать со «Слуцком». Действующий чемпион страны брестское «Динамо» встретится с «Городеей» на ее поле. Минское «Динамо» будет играть в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». Футболисты «Смолевичей», которые уже потеряли шансы остаться в элитном дивизионе, примут у себя дома мозырскую «Славию». На поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» встретятся с «Витебском».