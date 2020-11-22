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13:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович: Готов ради Михайловича бесплатно играть за «Болонью»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, почему рассматривал возможсноть играть за «Болонью».

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Источник: AP 2020

— Синиша — прекрасный человек, мне очень повезло, что я знаком с ним. Поначалу мы друг друга недолюбливали, но когда я хорошо узнал его в «Интере», то полюбил его, — цитирует шведа La Gazzetta dello Sport. — Я всегда говорил, что если придется идти на войну, то Синиша будет в первом ряду, а я — во втором.

Он делал все, чтобы подписать меня в «Болонью». Но я был откровенен с ним: я уже не мог бегать так, как прежде.

Михайлович ответил, что мне нужно будет только стоять впереди и ждать момента. Он использовал подходящие слова.

Я сказал ему, что готов ради него бесплатно играть за «Болонью». А потом появился «Милан».

Выбор стоял не между «Болоньей» и «Миланом», а между продолжением и завершением карьеры.

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