Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Ним
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Торино
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Парма
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Болонья
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ротор
Урал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Метц
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Фулхэм
Эвертон
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

У Пике повреждена крестообразная связка, Роберто получил разрыв мышцы бедра

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья защитников Жерара Пике и Серхи Роберто, которые получили травмы в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1).

Наверх
Источник: AP 2020

Пике был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Роберто не смог доиграть матч.

«Тесты, проведённые в это воскресенье у Жерара Пике, показали, что у него растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и частичная травма передней крестообразной связки правого колена. Следовательно, он пропустит ближайшие матчи, восстановление будет зависеть от лечения травмы.

Тесты, проведённые в это воскресенье у Серхи Роберто, показали, что у него разрыв прямой мышцы бедра правой ноги. Приблизительный срок восстановления — два месяца, — говорится в сообщении пресс-службы.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ЦСКА сыграл вничью и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Валентина Шевченко победила бразильянку и защитила титул UFC
Sky Sports: «Манчестер Сити» отказался от планов купить Месси
Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить Туктамышеву
Медведев рассказал о победе над Надалем на Итоговом турнире ATP
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Букет ей в руки. Почему Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь