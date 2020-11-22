У Пике повреждена крестообразная связка, Роберто получил разрыв мышцы бедра

Пике был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Роберто не смог доиграть матч.
«Тесты, проведённые в это воскресенье у Жерара Пике, показали, что у него растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и частичная травма передней крестообразной связки правого колена. Следовательно, он пропустит ближайшие матчи, восстановление будет зависеть от лечения травмы.
Тесты, проведённые в это воскресенье у Серхи Роберто, показали, что у него разрыв прямой мышцы бедра правой ноги. Приблизительный срок восстановления — два месяца, — говорится в сообщении пресс-службы.