Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед

Лидеры первенства футболисты БАТЭ разгромили на поле «Борисов-Арены» одного из аутсайдеров турнира бобруйскую «Белшину» со счетом 5:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Максим Скавыш, в активе которого теперь 19 забитых мячей. После этого поражения бобруйчане потеряли шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский «Шахтер» не без труда переиграл в Бресте местный «Рух» — 2:1. Еще два претендента на медали добились побед на своих аренах. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли «Ислочь» — 2:0, а в Гродно местный «Неман» одолел гостей из «Слуцка» с минимальным перевесом — 1:0. Действующий чемпион страны брестское «Динамо» переиграл на выезде «Городею» — 4:1. Минское «Динамо» в Молодечно оказалось сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 3:2.

Футболисты «Смолевичей», которые покидают элитный дивизион, на своем поле крупно проиграли мозырской «Славии» — 0:3. Футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с «Витебском» — 2:2.

Положение команд после 29 туров: БАТЭ (Борисов) — 57 очков, «Шахтер» (Солигорск) — 56, «Неман» (Гродно) — 53, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 53, «Динамо» (Брест) — 51, «Динамо» (Минск) — 51, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 38, «Витебск» — 36, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.