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17:01 (мск), источник: БЕЛТА

Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси одержали победы в сегодняшних поединках предпоследнего тура. Судьба всех призовых мест решится только после матчей 30-го тура, которые пройдут 28 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Лидеры первенства футболисты БАТЭ разгромили на поле «Борисов-Арены» одного из аутсайдеров турнира бобруйскую «Белшину» со счетом 5:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Максим Скавыш, в активе которого теперь 19 забитых мячей. После этого поражения бобруйчане потеряли шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский «Шахтер» не без труда переиграл в Бресте местный «Рух» — 2:1. Еще два претендента на медали добились побед на своих аренах. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли «Ислочь» — 2:0, а в Гродно местный «Неман» одолел гостей из «Слуцка» с минимальным перевесом — 1:0. Действующий чемпион страны брестское «Динамо» переиграл на выезде «Городею» — 4:1. Минское «Динамо» в Молодечно оказалось сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 3:2.

Футболисты «Смолевичей», которые покидают элитный дивизион, на своем поле крупно проиграли мозырской «Славии» — 0:3. Футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с «Витебском» — 2:2.

Положение команд после 29 туров: БАТЭ (Борисов) — 57 очков, «Шахтер» (Солигорск) — 56, «Неман» (Гродно) — 53, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 53, «Динамо» (Брест) — 51, «Динамо» (Минск) — 51, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 38, «Витебск» — 36, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.

Заключительные матчи 30-го чемпионата состоятся 28 ноября: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, «Шахтер» — «Минск», «Динамо» (Брест) — «Неман», «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — «Городея», «Славия» — «Энергетик-БГУ», «Белшина» — «Рух», «Слуцк» — «Смолевичи».

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