«Интер» сумел отыграться с 0:2 и победил «Торино»
В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 8-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Торино со счётом 4:2.
В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 8-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Торино со счётом 4:2.
В концовке первого тайма счёт открыл Симоне Дзадза. На 62-й минуте
«Интер» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (5) занимает 18-е место.
В следующем туре миланцы сыграют в гостях с «Сассуоло», а «Торино» будет принимать «Сампдорию».