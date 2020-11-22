«Интер» сумел отыграться с 0:2 и победил «Торино»

В концовке первого тайма счёт открыл Симоне Дзадза. На 62-й минуте экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди с пенальти удвоил преимущество гостей. Но им в итоге не удалось набрать ни одного очка. С 64-й по 90-ю минуты «Интер» забил четыре мяча. Их авторами стали Алексис Санчес, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Бельгийский форвард в этой встрече оформил дубль.