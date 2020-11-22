Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже
Лион
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
13
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
43
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Ним
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Торино
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Парма
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Урал
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Метц
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Фулхэм
Эвертон
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Сочи
11
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму»

В Риме завершился матч 8-го тура Серии А. «Рома» на своём поле разгромила «Парму» со счётом 3:0.

Наверх
Источник: AFP 2020

На 28-й минуте Борха Майораль открыл счёт в матче. Ещё через четыре минуты отличился Генрих Мхитарян. А уже в концовке первого тайма армянский полузащитник оформил дубль и установил окончательный счёт. «Парме» так и не удалось отыграть хотя бы один мяч.

«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А. Римляне набрали 17 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне команда потерпела лишь одно поражение, и то оно было техническим.

«Парма» набрала шесть очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Наполи», а «Парма» встретится с «Дженоа».

Читайте также
Рома
3:0
Первый тайм: 3:0
Парма
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус
«Ротор» впервые в сезоне не проиграл в домашнем матче РПЛ
Sky Sports: «Манчестер Сити» отказался от планов купить Месси
В Испании утверждают, что Денис Черышев хочет вернуться в Россию
Россиянина отстранили от игр в США за отказ встать на колено
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Рубин» принимает «Ростов» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь