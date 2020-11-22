Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму»

На 28-й минуте Борха Майораль открыл счёт в матче. Ещё через четыре минуты отличился Генрих Мхитарян. А уже в концовке первого тайма армянский полузащитник оформил дубль и установил окончательный счёт. «Парме» так и не удалось отыграть хотя бы один мяч.

«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А. Римляне набрали 17 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне команда потерпела лишь одно поражение, и то оно было техническим.