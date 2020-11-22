«Кайрат» решил усилиться на Лигу чемпионов. Могут уйти Сейдахмет и другие игроки
Сразу несколько футболистов «Кайрата» могут покинуть алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.
Сразу несколько футболистов «Кайрата» могут покинуть алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.
Речь идет об Адеринсоле Эсеоле, Еркебулане Тунгышбаеве, Конраде Вжесиньски, Камо Оганесяне, Денисе Полякове и Еркебулане Сейдахмете.
Лучший бомбардир прошлого сезона Эсеола с приходом Абата Аймбетова и Вагнера Лава потерял место в основном составе. В текущем сезоне украинец в 17 матчах забил лишь два гола.
Вжесиньски присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб сыграл 36 матчей, в которых отметился шестью голами. В текущем сезоне легионер также потерял место в основе.
Тунгышбаев считался одним из громких трансферов «Кайрата» прошлого сезона. За два года в составе «желто-черных» он провел 24 игры и не забил ни одного мяча.
Оганесян перешел в «Кайрат» из «Жетысу» в январе текущего года. Всего за алматинский клуб провел 14 матчей и забил один гол. Из них в старте Оганесян выходил шесть раз.
Сейдахмет ныне выступает за «Жетысу», но права на него принадлежат «Кайрату». Сейдахмет перешел в алматинский клуб в июне 2019 года из «Левски». На счету Еркебулана за «желто-черных» 18 матчей и один гол.
Поляков присоединился к алматинцам в августе текущего года, подписав контракт на 1,5 года. Так и не ставший игроком основы опытный защитник провел восемь матчей и забил гол.
Руководство «Кайрата» намерено усилить команду на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов, пригласив более сильных футболистов.
Напомним, в этом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.