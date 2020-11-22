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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» решил усилиться на Лигу чемпионов. Могут уйти Сейдахмет и другие игроки

Сразу несколько футболистов «Кайрата» могут покинуть алматинский клуб, сообщает KazFootball.kz.

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Речь идет об Адеринсоле Эсеоле, Еркебулане Тунгышбаеве, Конраде Вжесиньски, Камо Оганесяне, Денисе Полякове и Еркебулане Сейдахмете.

Лучший бомбардир прошлого сезона Эсеола с приходом Абата Аймбетова и Вагнера Лава потерял место в основном составе. В текущем сезоне украинец в 17 матчах забил лишь два гола.

Вжесиньски присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб сыграл 36 матчей, в которых отметился шестью голами. В текущем сезоне легионер также потерял место в основе.

Тунгышбаев считался одним из громких трансферов «Кайрата» прошлого сезона. За два года в составе «желто-черных» он провел 24 игры и не забил ни одного мяча.

Оганесян перешел в «Кайрат» из «Жетысу» в январе текущего года. Всего за алматинский клуб провел 14 матчей и забил один гол. Из них в старте Оганесян выходил шесть раз.

Сейдахмет ныне выступает за «Жетысу», но права на него принадлежат «Кайрату». Сейдахмет перешел в алматинский клуб в июне 2019 года из «Левски». На счету Еркебулана за «желто-черных» 18 матчей и один гол.

Поляков присоединился к алматинцам в августе текущего года, подписав контракт на 1,5 года. Так и не ставший игроком основы опытный защитник провел восемь матчей и забил гол.

Руководство «Кайрата» намерено усилить команду на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов, пригласив более сильных футболистов.

Напомним, в этом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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