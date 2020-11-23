«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью. Пепе боднул соперника и был удален
«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура АПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе 22 ноября и завершилась без забитых мячей — 0:0.
«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура АПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе 22 ноября и завершилась без забитых мячей — 0:0.
С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку перед собой увидел нападающий «канониров» Николя Пепе, боднувший полузащитника «Лидса» Эзджана Алиоски.
В этой встрече нападающий «Арсенала»
«Арсенал» с 13 очками идет на 11-й строчке в таблице АПЛ. У «Лидса» 11 очков и 14-я позиция.