«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью. Пепе боднул соперника и был удален

С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку перед собой увидел нападающий «канониров» Николя Пепе, боднувший полузащитника «Лидса» Эзджана Алиоски.

В этой встрече нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг нанес свой первый удар в створ ворот соперника в матчах АПЛ с 4 октября, однако все равно ушел с поля без гола.