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11:07 (мск), источник: Sport24

«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью. Пепе боднул соперника и был удален

«Лидс» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура АПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе 22 ноября и завершилась без забитых мячей — 0:0.

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Источник: AP 2020

С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку перед собой увидел нападающий «канониров» Николя Пепе, боднувший полузащитника «Лидса» Эзджана Алиоски.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этой встрече нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг нанес свой первый удар в створ ворот соперника в матчах АПЛ с 4 октября, однако все равно ушел с поля без гола.

«Арсенал» с 13 очками идет на 11-й строчке в таблице АПЛ. У «Лидса» 11 очков и 14-я позиция.

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