«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в центральном матче тура АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Лестер» в центральном мачте девятого тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Лестер» в центральном мачте девятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме автоголом отметился защитник «лис» Джонни Эванс, еще один мяч забил форвард красных Диогу Жота. В концовке второй половины игры отличился Роберто Фирмино.
Победа позволила «Ливерпулю» набрать 20 очков и выйти на второе место в чемпионате. В активе «Лестера» 18 очков, команда находится на четвертой позиции.
В следующем туре «Ливерпуль» 28 ноября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Лестер» двумя днями позже на своем поле примет «Фулхэм».