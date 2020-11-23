Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» в чемпионате Италии по футболу

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (20-я, 54-я минуты), еще один мяч на счету Йенса Хауге (90+5), у проигравших отличился Дрис Мертенс (63). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко.

Ибрагимович занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона серии A, на его счету 10 голов после восьми туров, причем шведский форвард принял участие в шести играх. Больше в первых восьми турах чемпионата Италии за «Милан» забивал только Марко ван Бастен в сезоне-1992/93 (12), столько же, сколько у Ибрагимовича, было в активе Гуннара Нордаля в сезоне-1950/51. Кроме того, 39-летний Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, который забил по крайней мере 10 голов в первых восьми матчах сезона, предыдущим обладателем рекорда был Сильвио Пиола, который отметился таким достижением в сезоне-1942/43 в возрасте 29 лет.