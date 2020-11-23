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01:04 (мск), источник: ТАСС

Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 23 ноября. «Милан одержал победу над «Наполи» со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (20-я, 54-я минуты), еще один мяч на счету Йенса Хауге (90+5), у проигравших отличился Дрис Мертенс (63). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко.

Команда
Милан

Ибрагимович занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона серии A, на его счету 10 голов после восьми туров, причем шведский форвард принял участие в шести играх. Больше в первых восьми турах чемпионата Италии за «Милан» забивал только Марко ван Бастен в сезоне-1992/93 (12), столько же, сколько у Ибрагимовича, было в активе Гуннара Нордаля в сезоне-1950/51. Кроме того, 39-летний Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, который забил по крайней мере 10 голов в первых восьми матчах сезона, предыдущим обладателем рекорда был Сильвио Пиола, который отметился таким достижением в сезоне-1942/43 в возрасте 29 лет.

В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, набрав 20 очков, «Наполи» с 14 очками идет шестым.

В следующем туре «Милан» примет «Фиорентину», «Наполи» на своем поле встретится с «Ромой», обе встречи пройдут 29 ноября. Кроме того, «Милан» 26 ноября в гостях проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Лилля», а «Наполи» в тот же день в Лиге Европы примет хорватскую «Риеку».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Фиорентина» — «Беневенто» — 0:1;.
  • «Верона» — «Сассуоло» — 0:2;.
  • «Интер» — «Торино» — 4:2;.
  • «Рома» — «Парма» — 3:0;.
  • «Сампдория» — «Болонья» — 1:2;.
  • «Удинезе» — «Дженоа» — 1:0.
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