Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» в чемпионате Италии по футболу
ТАСС, 23 ноября. «Милан одержал победу над «Наполи» со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 23 ноября. «Милан одержал победу над «Наполи» со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (20-я, 54-я минуты), еще один мяч на счету Йенса Хауге (90+5), у проигравших отличился Дрис Мертенс (63). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко.
Ибрагимович занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона серии A, на его счету 10 голов после восьми туров, причем шведский форвард принял участие в шести играх. Больше в первых восьми турах чемпионата Италии за «Милан» забивал только Марко ван Бастен в сезоне-1992/93 (12), столько же, сколько у Ибрагимовича, было в активе Гуннара Нордаля в сезоне-1950/51. Кроме того, 39-летний Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, который забил по крайней мере 10 голов в первых восьми матчах сезона, предыдущим обладателем рекорда был Сильвио Пиола, который отметился таким достижением в сезоне-1942/43 в возрасте 29 лет.
В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, набрав 20 очков, «Наполи» с 14 очками идет шестым.
В следующем туре «Милан» примет «Фиорентину», «Наполи» на своем поле встретится с «Ромой», обе встречи пройдут 29 ноября. Кроме того, «Милан» 26 ноября в гостях проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Лилля», а «Наполи» в тот же день в Лиге Европы примет хорватскую «Риеку».
Результаты других матчей игрового дня: