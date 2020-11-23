«Валенсия» отыгралась со счета 0:2 в матче с «Алавесом». Черышев вышел в стартовом составе
ТАСС, 23 ноября. «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 23 ноября. «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
В начале матча «Алавес» забил два гола — отличились Химо Наварро (2-я минута) и Лукас Перес (16). «Валенсия» отыгралась во втором тайме, забив два мяча в течение четырех минут. Авторами голов стали Ману Вальехо (73) и Уго Гильямон (77).
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте, вместо него вышел Вальехо.
В турнирной таблице «Алавес» занимает 14-е место, набрав 10 очков, «Валенсия» с 12 очками идет восьмой. В следующем туре «Алавес» в гостях сыграет с «Реалом», «Валенсия» примет «Атлетико». Оба матча пройдут 28 ноября.
Результаты других матчей игрового дня
«Эйбар» — «Хетафе» — 0:0;.
«Кадис» — «Реал Сосьедад» — 0:1;.
«Гранада» — «Вальядолид» — 1:3.