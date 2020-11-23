Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Футбол. Зарубежный
22.11
Лилль
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
22.11
Алавес
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
22.11
Наполи
Милан
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22.11
Ливерпуль
Лестер
30
Футбол. Зарубежный
22.11
Гранада
Вальядолид
13
Футбол. Зарубежный
22.11
Кельн
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
22.11
Удинезе
Дженоа
10
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
08:54 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» отыгралась со счета 0:2 в матче с «Алавесом». Черышев вышел в стартовом составе

ТАСС, 23 ноября. «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

В начале матча «Алавес» забил два гола — отличились Химо Наварро (2-я минута) и Лукас Перес (16). «Валенсия» отыгралась во втором тайме, забив два мяча в течение четырех минут. Авторами голов стали Ману Вальехо (73) и Уго Гильямон (77).

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте, вместо него вышел Вальехо.

В турнирной таблице «Алавес» занимает 14-е место, набрав 10 очков, «Валенсия» с 12 очками идет восьмой. В следующем туре «Алавес» в гостях сыграет с «Реалом», «Валенсия» примет «Атлетико». Оба матча пройдут 28 ноября.

Результаты других матчей игрового дня

«Эйбар» — «Хетафе» — 0:0;.

«Кадис» — «Реал Сосьедад» — 0:1;.

«Гранада» — «Вальядолид» — 1:3.

Читайте также
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Дубль Байрамяна принес «Ростову» победу над «Рубином» в матче ЧР
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в центральном матче тура АПЛ
Поединок за титул чемпиона UFC с участием Петра Яна отменен
Рэпер Баста рассказал о конфликте с Валерием Карпиным
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» в Серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь