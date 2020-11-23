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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб получил предложение по трансферу защитника сборной Казахстана

В этом сезоне он провел девять матчей.

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Источник: AP 2020

Председатель правления «Беерсхота» Фрэнсис Вранкен рассказал, что клуб получил предложение о трансфере казахстанского защитника Яна Вороговского, которого не захотел отпускать, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Gazet van Antwerpen.

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Казахстан

«Из-за недостаточной известности наш коммерческий доход ограничен. Но, с другой стороны, мы должны иметь возможность создать хорошую команду, чтобы иметь шанс для повышения в классе. Вот почему мы не продавали игроков. Было несколько запросов в 2 миллиона евро на Мариуса Нубисси, и был конкретный интерес к Мохамеду Халаймии и Яну Вороговскому. С таким трансферным доходом мы могли бы выйти на уровень безубыточности, но были бы ослаблены в спортивном плане. В долгосрочной перспективе надеемся увеличить наши доходы за счет трансферов. Ценность наших игроков будет только возрастать», — сказал Вранкен.

24-летний Вороговский выступает за «Беерсхот» с 2019 года. В этом сезоне он сыграл девять матчей и забил один гол.

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