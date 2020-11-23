Арсен Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют

В последние годы карьеры в «Арсенале» Венгер не раз сталкивался с критикой в связи с ухудшением результатов команды.
«Я расслабляюсь, когда другие тренеры страдают. В этот момент я думаю: “Теперь твоя очередь, мой друг”», — сказал Венгер.
На данный момент 71-летний тренер не возглавляет ни одну команду и работает экспертом на телевидении. «Арсенал» он покинул в 2018 году, француз тренировал лондонский клуб с 1996 года, приведя команду к трем чемпионским титулам, семи победам в Кубке и Суперкубке Англии, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов 2006 года. До этого он возглавлял «Монако», французский «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».
13 ноября 2019 года Венгер получил работу в Международной федерации футбола (ФИФА), заняв должность начальника отдела развития и отвечая за рост и продвижение футбола во всем мире.