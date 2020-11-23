Арсен Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют

В последние годы карьеры в «Арсенале» Венгер не раз сталкивался с критикой в связи с ухудшением результатов команды.

«Я расслабляюсь, когда другие тренеры страдают. В этот момент я думаю: “Теперь твоя очередь, мой друг”», — сказал Венгер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент 71-летний тренер не возглавляет ни одну команду и работает экспертом на телевидении. «Арсенал» он покинул в 2018 году, француз тренировал лондонский клуб с 1996 года, приведя команду к трем чемпионским титулам, семи победам в Кубке и Суперкубке Англии, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов 2006 года. До этого он возглавлял «Монако», французский «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».