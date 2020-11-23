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11:56 (мск), источник: ТАСС

Арсен Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют

ТАСС, 23 ноября. Французский футбольный тренер Арсен Венгер рассказал, что неудачи других специалистов его расслабляют. Комментарий бывшего тренера английского «Арсенала» приводит газета Daily Mail.

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Источник: AP 2020

В последние годы карьеры в «Арсенале» Венгер не раз сталкивался с критикой в связи с ухудшением результатов команды.

«Я расслабляюсь, когда другие тренеры страдают. В этот момент я думаю: “Теперь твоя очередь, мой друг”», — сказал Венгер.

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На данный момент 71-летний тренер не возглавляет ни одну команду и работает экспертом на телевидении. «Арсенал» он покинул в 2018 году, француз тренировал лондонский клуб с 1996 года, приведя команду к трем чемпионским титулам, семи победам в Кубке и Суперкубке Англии, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов 2006 года. До этого он возглавлял «Монако», французский «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

13 ноября 2019 года Венгер получил работу в Международной федерации футбола (ФИФА), заняв должность начальника отдела развития и отвечая за рост и продвижение футбола во всем мире.

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