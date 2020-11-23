Постников, Маевский и другие. Несколько лидеров могут покинуть «Астану»

В частности, у Ненада Эрича (13 матчей в текущем сезоне), Юрия Логвиненко (12 матчей, один гол), Дмитрия Шомко (13 матчей), Евгения Постникова (11 матчей), Дидара Жалмукана (десять матчей, два гола), Ивана Маевского (12 матчей) и Алексея Щеткина (11 матчей, четыре гола). Большая часть футболистов — возрастные.