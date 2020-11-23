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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Постников, Маевский и другие. Несколько лидеров могут покинуть «Астану»

Команда располагается на третьем месте в таблице.

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Источник: Reuters

У семи футболистов столичной «Астаны» в конце текущего сезона завершатся сроки действия контрактов, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

В частности, у Ненада Эрича (13 матчей в текущем сезоне), Юрия Логвиненко (12 матчей, один гол), Дмитрия Шомко (13 матчей), Евгения Постникова (11 матчей), Дидара Жалмукана (десять матчей, два гола), Ивана Маевского (12 матчей) и Алексея Щеткина (11 матчей, четыре гола). Большая часть футболистов — возрастные.

Не исключено, что некоторым из них будут предложены новые контракты, а другие покинут команду.

После 19 туров премьер-лиги «Астана» занимает третью строчку в таблице.

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